PSG miało okazję "przejąć" pierwsze miejsce w tabeli, ale warunkiem była wygrana z Nantes. I początkowo właśnie na to się zanosiło. Po trafieniu Niemca Juliana Draxlera w 42. minucie wydawało się, że uda im się zdobyć trzy punkty.

Reklama

Po zmianie stron to jednak rywale rządzili na murawie. Bramki dla Nantes strzelili Francuz Randal Kolo (59) i Nigeryjczyk Moses Simon (71). Taki wynik oznacza, że PSG zostało na drugim miejscu w tabeli, ma trzy punkty straty do Lille i tyle samo, co trzeci Olympique Lyon.

Lille, które uzbierało 63 pkt, w 29. kolejce zremisowało bezbramkowo z czwartym w tabeli Monaco (56 pkt).

Dzień wcześniej bramkę dla Olympique Marsylia zdobył Arkadiusz Milik, a jego zespół wygrał z Brest 3:1. To jego trzeci ligowy gol w barwach ekipy, do której przeniósł się w styczniu z Napoli.

Napastnik reprezentacji Polski, który grał do 84. minuty, trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy, dając gospodarzom prowadzenie 1:0. W 73. wyrównał Lilian Brassier, ale kwadrans później Marsylia znów była na prowadzeniu po golu Floriana Thauvin. W samej końcówce wynik ustalił Mickael Cuisance.

Olympique Marsylia ma 45 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli.