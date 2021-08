To będzie druga przygoda Lukaku w barwach Chelsea. Pierwszą rozpoczął w 2011 roku, ale wówczas był jeszcze młody i zagrał jedynie w 15 meczach. Trzy lata później został sprzedany do Evertonu za 28 mln funtów. W 2017 roku zaczął występować w barwach Manchesteru United, a dwa lata później przeprowadził się do Włoch.

Nigdy nie ukrywał, że jego dziecięcą miłością jest właśnie Chelsea i z przyjemnością kiedyś do tego klubu wróci. Lukaku mocno pomógł w poprzednim sezonie Interowi w zdobyciu pierwszego do 11 lat mistrzostwa Włoch, z dorobkiem 24 goli był drugim najskuteczniejszym piłkarzem Serie A.

Przybyłem do Londynu jako młody chłopak, który musiał się wiele nauczyć. Teraz wracam dojrzalszy i bardziej doświadczony. Możliwość pomocy Chelsea w walce o najważniejsze trofea jest wspaniałym uczuciem - powiedział Lukaku.

Z powodu problemów finansowych mediolański klub wyprzedaje swoich najlepszych zawodników. Wcześniej do Paris Saint-Germain za 60 mln euro trafił marokański obrońca Afram Hakimi. Zdaniem mediów na celowniku Tottenhamu Hotspur jest natomiast argentyński napastnik Lautaro Martinez, który w Londynie miałby wypełnić lukę po ewentualnym odejściu Harry'ego Kane'a.