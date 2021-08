Emerson trafił do Barcelony w czerwcu 2019 roku, ale został wypożyczony do Realu Betis, gdzie spędził dwa lata. Powrócił do katalońskiego klubu w tym sezonie i zagrał w trzech meczach ligowych. Wystąpił w tegorocznym turnieju Copa America, w finale którego Brazylia przegrała z Argentyną 0:1.

James do Leeds

Skrzydłowy reprezentacji Walii Daniel James, uczestnik niedawnych mistrzostw Europy, przeszedł z kolei z Manchesteru United do Leeds United, w którym występuje Mateusz Klich. Według brytyjskich mediów 23-letni piłkarz kosztował 24 miliony funtów.

Z nowym klubem James podpisał pięcioletnią umowę.