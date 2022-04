Kontrakt 23-latka wygasa latem tego roku, a - jak twierdzą francuskie media - zawodnik już kilka miesięcy temu uzgodnił pakiet finansowy z Realem Madryt.

Nie podjąłem żadnej decyzji, są natomiast nowe elementy do rozważenia. Jakie? Tylko nowe - powiedział Mbappe w trakcie ostatniej konferencji prasowej.

Te "nowe elementy" - jak uważa Balague - mają mieć znaczenie podczas negocjacji nowych, jeszcze lepszych warunków finansowych dotyczących przejścia Mbappe do Madrytu.

Mbappe już w lipcu 2021 zgłosił chęć odejścia z Paris Saint-Germain. Wyjawił wtedy oficjalnie, że poprosił władze klubu o zgodę na odejście. Chciałem, żeby klub otrzymał za mnie środki na sprowadzenie jakościowego zmiennika - tłumaczył wtedy na antenie RMC Sport.

22-letni Mbappe dołączył do PSG w 2017 roku, najpierw na roczne wypożyczenie, a potem już na zasadzie transferu definitywnego z AS Monaco. Zapłacono za niego 180 milionów euro.

Jego kontrakt obowiązuje do końca trwającego sezonu. A to oznacza, że po jego zakończeniu Mbappe będzie mógł odejść za darmo z PSG latem 2022 roku.

Mbappe jest reprezentowany przez rodziców, którzy nie do końca akceptują jego plany przejście do Realu. Ale - jak zapewniają - ostatecznie decyzja należy do piłkarza. Jeżeli jednak udałoby się przekonać go do pozostania we Francji, jego doradcy otrzymają około 50 mln euro jako prowizję od PSG.