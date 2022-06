25-letni Buksa za oceanem rozegrał 13 meczów i strzelił 11 goli. Nieoficjalna wysokość transferu to ok. 6 mln euro. Jeśli doniesienia medialne się potwierdzą, to wychowanek będzie zdecydowanie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii New England Revolution.

Przed poprzednim sezonem podobną drogę do RC Lens (z Chicago Fire) pokonał inny kadrowicz, Przemysław Frankowski.

RC Lens w zakończonym niedawno sezonie w Ligue 1 zajęło 7. miejsce, co nie zapewniło gry w europejskich pucharach.