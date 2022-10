Union aż do 79. minuty był bliski trzeciej porażki w sezonie. Wówczas rezerwowy Kevin Behrens zdołał wyrównać. Do przerwy Borussia prowadziła po golu strzelonym głową przez Nico Elvediego. Doekhi bramkę na wagę trzech punktów zdobył po dośrodkowaniu Jamiego Lewelinga z rzutu rożnego. Radość gospodarzy była nie do opisania. Piłkarze Unionu w trakcie meczu dwukrotnie cieszyli się z innych bramek, ale weryfikacja VAR ostudziła świętowanie.

Reklama

W składzie berlińczyków w wyjściowym składzie zagrał Tymoteusz Puchacz. Reprezentant Polski został zmieniony w 59. minucie.

Union prowadzi w tabeli z 26 punktami na koncie. Gorszy o punkt jest Bayern, który na własnym boisku rozgromił 6:2 FSV Mainz. Trzecie miejsce utrzymał SC Freiburg (24), który wygrał 2:0 na boisku outsidera rozgrywek Schalke 04 Gelsenkirchen.