Linetty, który rozegrał całe spotkanie, trafił do siatki w 55. minucie. Wyskoczył do piłki dośrodkowanej z prawej strony i popisał się ładnym, skutecznym uderzeniem głową z około dziesięciu metrów.

Reklama

Goście nie utrzymali jednak prowadzenia. Wprawdzie w 90+2. minucie rzutu karnego dla Romy mnie wykorzystał Andrea Belotti, ale wkrótce potem wyrównującą bramkę zdobył Serb Nemanja Matic.

Pomocnik Torino był w szerokiej kadrze Czesława Michniewicza na mundial, ale zabrakło go na ostatecznej, 26-osobowej liście.

Do Kataru poleci natomiast Zalewski. W niedzielę grał do 70. minuty, a zmienił go wracający po kontuzji Paulo Dybala, reprezentant Argentyny - rywala Polski w MŚ w Katarze.

Torino zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 21 punktów, zaś Roma jest siódma - 27.

Reklama

W ciekawie zapowiadającym się niedzielnym meczu Atalanta Bergamo przegrała u siebie z Interem Mediolan 2:3. Dwie bramki dla gości zdobył doświadczony bośniacki napastnik Edin Dżeko. To trzecia z rzędu porażka Atalanty, obecnie szóstej w tabeli (27). Inter jest czwarty (30).