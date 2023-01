Oczywiście Parc des Princes nie jest na sprzedaż i nie zostanie sprzedany. To stanowcze i ostateczne stanowisko – oświadczyła mer w dyskusji z obywatelami, której stanowisko opublikowano w gazecie "Le Parisien".

Hidalgo dodała, że stadion stanowi „wyjątkowe dziedzictwo paryżan”, choć podkreśliła, że „miasto będzie współpracowało z PSG w celu modernizacji i zwiększenia pojemności obiektu”.

Prezydent Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, w zeszłym roku otwarcie wyraził chęć zakupu stadionu, który klub wynajmuje od miasta. Włodarze PSG nie ukrywają, że zwiększenie pojemności stadionu pozwoliłoby uzyskać większe dochody, które umocnią PSG w europejskiej elicie.

Zarząd PSG zagroził nawet, że opuści paryski stadion, jeśli nie będzie mógł go kupić. Parc des Princes, oddany do użytku w 1973 roku, może pomieścić prawie 48 000 widzów. Klub liczbę siedzisk chciałby zwiększyć do 60 000.

Hidalgo ostrzegła, że pomimo "zielonego światła" dla modernizacji obiektu trzeba uwzględnić ograniczenia techniczne. Rozbudowa fundamentów kolidowałaby z pobliskim tunelem Periferico (obwodnica Paryża).

Przeniesienie drużyny na Stade de France, w sąsiednim Saint Denis, nie jest zbyt opłacalne pomimo pojemności 80 000 miejsc. Obiekt jest własnością państwa i jest miejscem meczów zespołów narodowych w piłce nożnej i w rugby. Ponadto organizowane są tam różne wydarzenie kulturalne, w tym koncerty muzyczne.

Innym pomysłem PSG jest budowa nowego stadionu na obrzeżach Paryża, ale szacunki francuskiej prasy sugerują, że kosztowałoby to od 500 do 1 mld euro. Inwestycja trudna jest do realizacji zważywszy, że klub buduje swoją nową siedzibę na peryferiach stolicy za 300 mln euro. Zbiegło się to w czasie z powszechną krytyką innych europejskich klubów i federacji potępiających PSG przed UEFA za rzekomy brak szacunku dla finansów i standardów kontroli.