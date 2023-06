Brytyjska stacja podała, że zdobywca siedmiu Złotych Piłek dla najlepszego piłkarza roku na świecie odrzucił lukratywną ofertę od jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej - Al-Hilal - i zdecydował się zamiast tego na przeprowadzkę na Florydę.

O Messim sporo mówiło się też ostatnio w kontekście ewentualnego powrotu do Barcelony, gdzie rozpoczynał karierę i spędził jej większą część. Wygląda jednak na to, że do tego transferu nie dojdzie ze względu na reguły finansowe hiszpańskiej ekstraklasy.

35-letni Argentyńczyk jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Do Barcelony trafił w 2000 roku, w wieku 13 lat, i bronił jej barw nieprzerwanie do końca sezonu 2020/21. Dla drużyny seniorskiej zdobył 672 gole i jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów.

W grudniu Messi został po raz pierwszy w karierze mistrzem świata.

Jednym z właścicieli Interu Miami jest były piłkarz reprezentacji Anglii David Beckham.