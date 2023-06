Podjąłem decyzję, że idę do Miami. Nadal nie domknąłem tego na 100 procent, wciąż brakuje kilku rzeczy, ale postanowiliśmy podążać w tym kierunku - powiedział Messi w wywiadzie dla dzienników "Sport" i "Mundo Deportivo".

Wcześniej zdobywca siedmiu Złotych Piłek dla najlepszego piłkarza roku na świecie zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z PSG. W mediach spekulowano, że albo przeniesie się do Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej, albo powróci do Barcelony, której barw bronił od 2000 do 2021 roku (początkowo w drużynach młodzieżowych).

Według BBC Argentyńczyk odrzucił ofertę Al-Hilal, natomiast sam piłkarz wyjaśnił, dlaczego nie zagra w przyszłym sezonie u boku m.in. Roberta Lewandowskiego.

Miałem nadzieję, że będę mógł wrócić, ale nie chciałem czekać i zostawiać swojej przyszłości w cudzych rękach. Usłyszałem, że trzeba byłoby sprzedawać piłkarzy albo obniżać ich pensje, a tego bym nie chciał - zaznaczył.

35-letni Argentyńczyk jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Do Barcelony trafił w 2000 roku, w wieku 13 lat, i bronił jej barw nieprzerwanie do końca sezonu 2020/21. Dla drużyny seniorskiej zdobył 672 gole i jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów.

W grudniu Messi został po raz pierwszy w karierze mistrzem świata.

Jednym z właścicieli Interu Miami jest były piłkarz reprezentacji Anglii David Beckham.