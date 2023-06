"Borussia traci kolejną piłkarską perełkę" - podsumowała agencja prasowa DPA informację o transferze utalentowanego pomocnika, który głosami kibiców, klubów oraz ekspertów został wybrany na najlepszego zawodnika minionego sezonu Bundesligi.

Reklama

Po trzech latach spędzonych w Dortmundzie, 92 występach w Bundeslidze, 23 spotkaniach w Lidze Mistrzów, w których łącznie uzyskał 18 goli, Anglik zdecydował się na kolejny krok w karierze.

Real Madryt bez Benzemy

Reklama

"Królewscy", którzy już po sezonie stracili najlepszego strzelca Karima Benzemę, za wschodzącą gwiazdę futbolu, uczestnika ubiegłorocznych mistrzostw świata, zdecydowali się zapłacić ponad 100 mln euro. To jest cena podstawowa, a w zależności od liczby występów i sukcesów w barwach nowego klubu Borussia będzie mogła liczyć jeszcze na bonusy, oscylujące wokół 30 proc. sumy transferu.

"Szczegóły umowy są wciąż do doprecyzowania i podpisania" - napisał w oświadczeniu klub z Dortmundu, z którym Anglik był związany kontraktem do 2025 roku. Z Realem związał się do 30 czerwca 2029 roku.

Kolejny zawodnik przynoszący Borussi olbrzymie zyski

To kolejny zawodnik, który po oszlifowaniu i wypłynięciu na szersze piłkarskie wody opuszcza Borussię i przynosi jej olbrzymie zyski. Przed rokiem do Manchesteru City odszedł norweski snajper Erling Haaland, a wcześniej m.in. do Manchesteru United przeniósł się Anglik Jadon Sancho, a Francuz Ousmane Dembele trafił do Barcelony. Wszyscy czterej są najdroższymi transferami w historii ligi niemieckiej.

Reklama

W 2020 roku 17-letni wtedy Bellingham przeszedł do ekipy BVB z drugoligowego Birmingham City za ok. 25 mln euro. Szybko przebił się do podstawowego składu dortmundczyków i reprezentacji Anglii, w której zadebiutował w listopadzie 2020, a do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 24 mecze i zdobył jednego gola.

Bellingham jest już szóstym zawodnikiem Borussii, który latem opuszcza ten klub. Jego szef Hans-Joachim Watzke zadeklarował ostatnio w "Bildzie", że około 60-65 procent sum transferowych zostanie przeznaczonych na pozyskanie nowych piłkarzy.

Drużyna z Dortmundu przed ostatnią kolejką sezonu prowadziła w tabeli, ale wskutek remisu 2:2 z FSV Mainz zajęła drugie miejsce, za Bayernem Monachium, który sięgnął po 11. z rzędu i 33. w historii tytuł mistrza Niemiec.