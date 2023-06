Podpisaliśmy już umowę na zwiększenie liczby miejsc w rogach stadionu. Pojemność powinna wzrosnąć o 3 lub 3,2 tys., do ok. 22 tys. Przygotowujemy się do zakończenia tych prac w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział prezes Interu Jorge Mas w rozmowie z "Miami Herald".

Reklama

Zapewnił, że spodziewa się, że bilety na każde spotkanie będą wyprzedane. Popyt na wejściówki jest dziesięć razy większy niż liczba oferowana przez klub.

Ceny biletów wzrosły w ciągu kilku godzin

Reklama

Na początku czerwca w momencie ogłoszenia, że zdobywca siedmiu Złotych Piłek Messi przeniesie się do drużyny z Miami, ceny biletów wzrosły w ciągu kilku godzin nawet do dziewięciu tysięcy dolarów. Amerykańskie portale podają, że klub z Florydy wyłoży na piłkarza 50-55 mln euro.

Prawo gry w Interze Miami, którego jednym z właścicieli jest były angielski piłkarz David Beckham, słynny Argentyńczyk uzyska nie wcześniej niż 5 lipca. Wtedy bowiem rozpoczyna się letnie okienko transferowe.

35-letni Messi jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Mając 13 lat trafił w 2000 roku do Barcelony i bronił jej barw nieprzerwanie do końca sezonu 2020/21. Dla drużyny seniorskiej zdobył 672 gole i jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów. W ostatnich dwóch sezonach występował w Paris Saint-Germain.

W grudniu Messi został po raz pierwszy w karierze mistrzem świata.