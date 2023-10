23-letni skrzydłowy dołączył do Realu z Flamengo Rio de Janeiro w 2018 roku za ok. 46 milionów euro. Od tego czasu rozegrał w barwach "Królewskich" łącznie 235 meczów, strzelając 62 gole.

Reklama

Real Madryt CF i Vini Jr osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu zawodnika, łączącego go z klubem do 30 czerwca 2027 roku – przekazano we wtorkowym oświadczeniu.

Vinicius Junior należy do czołowych piłkarzy świata. W plebiscycie "France Football" za sezon 2022/23, którego wyniki ogłoszono w poniedziałek w Paryżu, reprezentant Brazylii zajął szóste miejsce. Złotą Piłkę otrzymał Argentyńczyk Lionel Messi, a Robert Lewandowski zajął dwunaste miejsce.

Reklama

Podczas uroczystej ceremonii w Paryżu Vinicius Junior odebrał nagrodę Socratesa - to kategoria dla piłkarzy angażujących się społecznie i charytatywnie.

Po 11. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Real jest liderem z 28 punktami.