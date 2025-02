Barcelona - Atletico Madryt we wtorek 25.02.2025 o godz. 21.30

Wtorkowy mecz będzie dla Barcelony okazją do rewanżu za ligową porażkę. Pod koniec grudnia podopieczni Hansiego Flicka przegrali na własnym boisku z ekipą ze stolicy Hiszpanii 1:2. Teraz jednak sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przeżywała lekki kryzys. Obecnie Katalończycy mogą się pochwalić serią pięciu ligowych zwycięstw z rzędu, a kapitan reprezentacji Polski znów trafia do siatki jak na początku sezonu.

Lewandowski i Szczęsny filarami Barcelony

Lewandowski co prawda w niedzielnym wyjazdowym meczu z Las Palmas akurat gola nie strzelił, ale wcześniej to jego bramki zapewniały Barcelonie zwycięstwa m.in. z Deportivo Alaves i Rayo Vallecano. 36-letni napastnik przezywa drugą młodość i z 20. trafieniami na koncie jest liderem klasyfikacji na najskuteczniejszego piłkarza ligi hiszpańskiej.

Powody do zadowolenia ma też Szczęsny. Były bramkarz naszej reprezentacji długo czekał na debiut w barwach Barcelony, ale od kiedy wszedł do bramki to jego zespół nie przegrał jeszcze meczu. Polak jest szczęśliwym talizmanem Katalończyków i Flick ani myśli znów sadzać go na ławce. Tym bardziej, że Szczęsny z każdym kolejnym meczem prezentuje się lepiej niż poprzednio.

Barcelona w kosmicznej formie

Kibice Barcelony w 2025 roku nie mają prawa do narzekań. Ich ukochana drużyna w 13 meczach - biorąc pod uwagę występy we wszystkich rozgrywkach - odniosła 11 zwycięstw. Atletico aż tak imponującym dorobkiem nie może się pochwalić, ale piłkarze dowodzeni przez Diego Simeone też są w dobrej formie. W nowym roku zanotowali osiem wygranych, trzy remisy i jedną porażkę na wszystkich frontach.

Barcelona - Atletico Madryt na żywo. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się we wtorek 25 lutego. Początek meczu na stadionie Montjuic w stolicy Katalonii zaplanowano na godzinie 21:30. Transmisja w TV dostępna będzie na kanale TVP Sport. Z kolei stream online zostanie przeprowadzony na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji TVP Sport.