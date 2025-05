Ancelotti zadebiutuje 6 czerwca

Na temat tego, gdzie Ancelotti będzie pracował, spekulowano od kilku tygodni. W połowie kwietnia pojawiły się informacje, że odrzucił ofertę "Canarinhos" i zostanie selekcjonerem Arabii Saudyjskiej.

Reklama

Jak się jednak okazało, Włoch ostatecznie wybrał Brazylię. Będzie odpowiadał za występy tego zespołu w ostatnich meczach eliminacji mistrzostw świata. Zadebiutuje oficjalnie na ławce 6 czerwca w meczu z Ekwadorem. Kontrakt, którego szczegółów nie ujawniono, został podpisany na rok, do końca finałów mistrzostw świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Ancelotti to człowiek sukcesu

Ancelotti, którego kontrakt z Realem obowiązuje do końca sezonu 2025/26, to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec Realu trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, po dwa razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i klubowe mistrzostwo świata. Do tego trzy razy zdobył z "Królewskimi" Superpuchar UEFA. Puchar Europy (funkcjonujący jako Liga Mistrzów od sezonu 1992/93) wzniósł też czterokrotnie z AC Milan: po dwa razy jako piłkarz i jako trener.

Real w tym sezonie bez żadnego trofeum?

W tym sezonie jego zespół może jednak pozostać bez prestiżowego trofeum. Real przegrał finał Pucharu Hiszpanii z Barceloną 2:3 po dogrywce, a z Ligą Mistrzów pożegnał się w ćwierćfinale, wyeliminowany przez Arsenal Londyn. W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy jest drugi i ma siedem punktów straty do prowadzącej "Dumy Katalonii".