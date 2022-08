Messi dołączył do PSG w lipcu 2021 roku. W zeszłym sezonie strzelił 10 goli w klubowych rozgrywkach: 5 w lidze francuskiej i 5 w Lidze Mistrzów. To jego najgorszy wynik od sezonu 2005/2006, gdy miał 18 lat.

Argentyńczyk zanotował również 14 asyst, ale nie zmienia to faktu, że jego dotychczasowa gra w Paris Saint Germain jest rozczarowaniem. PSG zdobyło mistrzostwo Francji, ale odpadło w 1/8 finału Pucharu Francji. Zostało wyeliminowane przez Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Messi nie wykorzystał rzutu karnego w starciu z "Królewskimi".

W czerwcu Messi bardzo dobrze zaprezentował się w dwóch meczach reprezentacji Argentyny. W "Finalissimie" mistrzowie Ameryki Południowej mierzyli się na stadionie Wembley z mistrzami Europy - Włochami. Argentyna wygrała 3:0, a przy dwóch golach asystował Messi.

Z kolei w sparingu z Estonią (5:0) Argentyńczyk pięć razy wpisał się na listę strzelców. Dokonał tego pierwszy raz od 2012 roku.

Latem PSG zmieniło trenera. Argentyńczyka Mauricio Pochettino zastąpił Francuz Christophre Galtier.

Chcę, żeby Messi był bardziej zaangażowany w grę i miał lepszą więź z kolegami z drużyny podczas meczów, co nie zdarzało się zbyt często w zeszłym sezonie. Im bardziej zespół jest zgrany, tym lepiej gra - powiedział szkoleniowiec.

Z tego, co widziałem, Messi jest całkowicie zaangażowany. Co do reszty, cały świat wie, co potrafi - dodał Galtier.

W pierwszej kolejce Ligue 1, PSG zagra w sobotę z nowym klubem Mateusza Wieteski - Clermont Foot 63.

Messi tworzy w PGS ofensywne trio z Francuzem Kylianem Mbappe i Brazylijczykiem Neymarem. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki liczy na to, że dobra gra w klubie pomoże mu w przygotowaniu się do mistrzostw świata w Katarze, które potrwają od 21 listopada do 18 grudnia. Argentyna w fazie grupowej zmierzy z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską.

Messi wystąpił w 162 meczach reprezentacji Argentyny, w których zdobył 86 goli i zanotował 51 asyst. W 2014 roku doprowadził drużynę narodową do finału mistrzostw świata w Brazylii. "Albicelestes" przegrali z Niemcami 0:1 po dogrywce.

Messi przez lata nie mógł zdobyć trofeum z reprezentacją. Zmieniło się to w 2021 roku, gdy Argentyna po 28 latach wygrała Copa America. W finale Argentyńczycy pokonali 1:0 Brazylię. Messi strzelił cztery gole i miał 5 asyst w tym turnieju. Wcześniej Messi trzykrotnie przegrywał finał mistrzostw Ameryki Południowej (2007, 2015, 2016).

Mundial w Katarze będzie najprawdopodobniej ostatnim dla 35-letniego Messiego. Kluczowymi ofensywnymi piłkarzami w reprezentacji Argentyny są także Angel di Maria z Juventusu Turyn i Lautaro Martinez z Interu Mediolan.

Polska zmierzy się z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej. Mecz odbędzie się 30 listopada w Dausze.