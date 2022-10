W ten weekend musi iść do specjalisty. To nawrót, to nie jest dobra wiadomość, ale na tym etapie nie mogę więcej powiedzieć – oświadczył trener Chelsea Graham Potter, cytowany przez gazetę.

Reklama

Kante, który jest zawodnikiem Chelsea od 2016 roku, doznał kontuzji 14 sierpnia podczas ligowego meczu derbowego z Tottenhamem Hotspur. Od tego czasu nie pojawił się na boisku.

W 2018 roku podczas mistrzostw świata w Rosji Kante był kluczowym zawodnikiem reprezentacji Francji. W finale "Trójkolorowi" wygrali z Chorwacją 4:2.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada.