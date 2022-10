W mistrzostwach świata, które rozpoczną się 20 listopada, a zakończą 18 grudnia, biało-czerwoni zagrają w grupie C także 26 listopada z Arabią Saudyjską i cztery dni później z Argentyną.

Przygotowania do mundialu nabierają tempa. Do piątku wszystkie federacje uczestniczące w turnieju muszą zgłosić do FIFA szeroką kadrę na mistrzostwa - lista powinna zawierać maksymalnie 55 nazwisk, w tym czterech bramkarzy.

W przypadku reprezentacji Polski szeroka kadra zostanie ogłoszona w czwartek w Zakopanem podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Mają tam być obecne władze PZPN i selekcjoner Czesław Michniewicz.

"Kadra z około 40 piłkarzy"

Planujemy ogłoszenie kadry na czwartek o godz. 14. Szeroka lista będzie mniejsza niż 55 nazwisk. W naszym przypadku składać się będzie z około 40 piłkarzy. Nie ma potrzeby, aby była dłuższa - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Czas na podanie ostatecznej kadry, złożonej z 26 piłkarzy, w tym minimum trzech bramkarzy, każda federacja ma do 14 listopada. Trener Michniewicz jednak wcześniej odsłoni karty.

Ostateczną listę piłkarzy powołanych na mundial chcemy ogłosić 10 listopada w Warszawie - zapowiedział Kwiatkowski.

Jak dodał, 14 listopada otwiera się tzw. okienko reprezentacyjne FIFA i właśnie tego dnia oficjalnie rozpocznie się zgrupowanie biało-czerwonych w Warszawie.

Niektórzy tradycyjnie dotrą do stolicy wcześniej, np. sztab szkoleniowy i część piłkarzy. Ale czas na zbiórkę jest do 14 listopada, wtedy oficjalnie zaczynamy ostatnie zgrupowanie przed mundialem - podkreślił team menedżer reprezentacji.

"Chile przypomina stylem gry nieco Argentynę i Meksyk"

W trakcie krótkiego obozu przygotowawczego podopieczni Michniewicza zmierzą się 16 listopada z Chile w towarzyskim spotkaniu na PGE Narodowym w Warszawie. Ten zespół z Ameryki Południowej nie awansował na mundial, ale stylem gry przypomina nieco Argentynę i Meksyk, czyli grupowych rywali Polaków.

Wylot do Kataru planujemy na 17 listopada w godzinach popołudniowych - przyznał Kwiatkowski.

Rano tego dnia kadra prawdopodobnie przeprowadzi jeszcze ostatni trening w Warszawie.

W trakcie mundialu reprezentacja Polski zamieszka w stołecznym hotelu Ezdan Palace. Od początku pobytu w Katarze biało-czerwonych czeka intensywny czas.

Już 18 listopada mają zaplanowany tam nie tylko pierwszy trening, ale również spotkanie organizacyjne dla całej reprezentacji - sztabu i piłkarzy.

To tradycyjne spotkanie przed rozpoczęciem wielkiego turnieju. Będą poruszane różne sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, nastąpi sprawdzenie strojów, a także odbędzie się sesja zdjęciowa - zapowiedział Kwiatkowski.

Przed każdą wielką imprezą FIFA (w przypadku mundialu) czy UEFA (mistrzostwa Europy) organizuje sesje fotograficzne dla uczestniczących w niej drużyn. Zrobione wówczas zdjęcia są wykorzystywane np. podczas prezentacji składów na telebimach na stadionach i dla milionów widzów przed telewizorami.

Taka sesja FIFA nieprzypadkowo odbędzie się już na miejscu. Chodzi o to, żeby dostępni byli wszyscy piłkarze, którzy mogą wystąpić na mundialu. Wcześniej nie miałoby to sensu - wytłumaczył Kwiatkowski.

Mecze grupowe biało-czerwoni zagrają na dwóch różnych stadionach - dwa w Dausze, a jeden - z Arabią Saudyjską - w Ar-Rajjan.

Ubiegłoroczne mistrzostwa Europy stały pod znakiem kłopotów wynikających z pandemii, były zresztą przełożone z tego powodu z 2020 roku. Jak w Katarze będzie wyglądać kwestia testów na COVID-19 i w ogóle ochrony przez koronawirusem?

Piłkarze reprezentacji, sztab i cała delegacja muszą zrobić testy przed wylotem, bez względu na szczepienia, zresztą to samo dotyczy m.in. kibiców udających się na turniej. Natomiast w trakcie mundialu wszyscy wchodzący w skład kadry będą mieć co dwa dni testy antygenowe, przeprowadzane we własnym zakresie - powiedział Kwiatkowski.

Osoba z reprezentacji, która uzyska pozytywny wynik takiego testu, ma być skierowana do lekarza FIFA, gdzie zostanie poddana dokładniejszym testom PCR.

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



20 października - ogłoszenie w Zakopanem szerokiej kadry (ok. 40 piłkarzy)

10 listopada - ogłoszenie w Warszawie ostatecznej kadry (26 piłkarzy)

13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa, itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną



Autor: Maciej Białek