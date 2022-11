Klub 24-letniego pomocnika już w połowie października zakończył sezon w MLS. Jóźwiak do końca ubiegłego miesiąca trenował w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie do Polski zwrócił się do swojego byłego klubu z prośbą o możliwość udziału w zajęciach. W polskich drużynach trenują także inni kadrowicze powołani przez Czesława Michniewicza - Grzegorz Krychowiak w Legii Warszawa i Karol Świderski w Jagiellonii Białystok.

Były zawodnik "Kolejorza" ma za sobą dość przeciętny sezon. Rozegrał 19 spotkań (na 34 możliwych) i zanotował tylko trzy asysty, nie strzelając żadnego gola. 22-krotny reprezentant Polski wcześniej nie zagrał ani razu w drużynie narodowej prowadzonej przez Czesława Michniewicza, a mimo to, znalazł się w szerokim gronie powołanych na mistrzostwa świata.

Selekcjoner biało-czerwonych ostateczny skład na mundial ogłosi 10 listopada.