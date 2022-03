Jóźwiak to 22-krotny reprezentant Polski, który w kwietniu skończy 24 lata. W Derby County był od września 2020 roku, a przeniósł się do Anglii z Lecha Poznań. Kwoty transferu do USA nie ujawniono.

Ostatnio w meczu o stawkę Polak wystąpił 30 stycznia, kiedy doznał kontuzji. Prawdopodobnie z tego powodu nie znalazł się w kadrze na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. O jego odejściu do MLS już kilka dni wcześniej informował trener Wayne Rooney, ale nie zdradził wówczas, do jakiego klubu Jóźwiak się przeniesie.

Z Charlotte FC Polak podpisał kontrakt obowiązujący do 2025 roku z opcją przedłużenia o rok.

To utalentowany, techniczny skrzydłowy, który może grać po obu stronach boiska i który był w wyjściowym składzie kluczowych meczów jednej z topowych drużyn narodowych na świecie (...). Każdy zawodnik w nowym klubie potrzebuje czasu na przystosowanie się, ale skoro grał już w reprezentacji z Karolem, jesteśmy pewni, że już od pierwszego dnia wzmocni naszą ofensywę - powiedział dyrektor sportowy amerykańskiego klubu Zoran Krneta.

Ekipa Charlotte FC przegrała pierwsze dwa spotkania w MLS w tym sezonie i zajmuje przedostatnie, 13. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.