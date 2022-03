Trofeum, przyznawane od 1956 roku, będzie teraz dostosowane do sezonu piłkarskiego, trwającego od sierpnia do lipca. W regulaminie plebiscytu wprowadzono zawężone jury, dopracowano wstępną selekcję, określono jaśniejsze kryteria przyznawania nagród - o wszystkim informuje "France Football" w numerze mającym się ukazać w sobotę.

Reklama

To okazja do nadania plebiscytowi nowego impetu, uczynienia go bardziej czytelnym - powiedział redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre podczas piątkowej prezentacji w Boulogne-Billancourt.

Najbliższa ceremonia wręczenia nagród Złotej Piłki odbędzie się we wrześniu lub październiku 2022 roku, ponownie w formie gali, która dobrze wpisała się w krajobraz światowej piłki nożnej. Będzie się odnosić do rozpoczętego w minionym roku sezonu, z uwzględnieniem męskiej Ligi Mistrzów (finał - 28 maja br.) oraz kobiecego Euro (6–31 lipca).

Reforma ma miejsce w momencie, gdy piłkarski kalendarz światowy jest zaburzony w związku z listopadowo-grudniowym mundialem w Katarze, a nie jak zwykle latem. Jego najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni podczas kolejnej gali Złotej Piłki - w 2023 roku.

Reklama

Nowe kryteria przyznawania nagród

Inne godne uwagi zmiany w regulaminie plebiscytu to włączenie byłego znakomitego piłkarza Didiera Drogby do komisji odpowiedzialnej za wyłonienie nominowanych, w której będzie współpracował m.in. z redakcjami "France Football" i "L'Equipe".

Panel głosujących w plebiscycie został zmniejszony ze 170 do 100 dziennikarzy (po jednym z czołowych stu krajów rankingu FIFA) głosujących na piłkarzy i 50 typujących najlepsze zawodniczki w tym samym trybie.

W kwestii kryteriów przyznawania nagród bardziej liczyć się będą "indywidualne osiągnięcia" oraz "postawa i decydujący wpływ kandydatów na grę", a nie "aspekt zbiorowy i zdobyte trofea" czy "klasa gracza i jego poczucie fair play".

Chodzi o unikanie niejasności i konsekwencję - Złota Piłka to indywidualne wyróżnienie, oparte na indywidualnych występach - zaznaczył Ferre.

Nie będzie już brana pod uwagę cała kariera zawodnika, ale jego postawa w konkretnym sezonie.

Zmiany po krytyce

Zmiany to efekt m.in. krytyki, jaka spadła na organizatorów plebiscytu po przyznaniu Złotej Piłki za rok 2021 Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu, a nie Robertowi Lewandowskiemu, który - zdaniem wielu - swoimi osiągnięciami w tym okresie bardziej na nią zasługiwał. Polak przegrał z Argentyńczykiem różnicą 33 głosów.

Kobiecą Złotą Piłkę 2021 otrzymała Hiszpanka Alexia Putellas.