Milik już do przerwy mógł zdobyć trzy gole. W tym okresie skończyło się na jednym, strzelonym w 19. minucie z rzutu karnego. Po przerwie reprezentant Polski podwyższył na 2:0, dobijając piłkę po strzale Valentina Rongiera. To jego trzecie i czwarte trafienie w tych rozgrywkach.

Goście zdołali co prawda zmniejszyć rozmiary porażki, ale losów spotkania nie odwrócili.

Zespół FC Kopenhaga, z Grabarą w bramce, rywalizował z PSV Eindhoven. W Holandii goście do przerwy prowadzili 3:1. Po zmianie stron dalej trwała strzelecka kanonada. Miejscowi doprowadzili do remisu 3:3. Później przyjezdni odzyskali prowadzenie, by je stracić pięć minut przed końcem regulaminowego czasu. Wynik 4:4 pozostawia otwartą sprawę awansu do ćwierćfinału.

W Arnhem miejscowa drużyna Vitesse okazała się wymagającym przeciwnikiem dla AS Romy. Ostatecznie zespół Jose Mourinho wywiózł skromne, ale cenne zwycięstwo 1:0. We włoskiej ekipie rezerwowym był Nicola Zalewski. Spotkanie sędziował Paweł Raczkowski.

Arbitrem meczu w Salonikach, gdzie PAOK pokonał 1:0 KAA Gent, był z kolei Bartosz Frankowski.

Liga Konferencji to nowe rozgrywki UEFA - trzeci szczebel, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Finał pierwszej edycji odbędzie się 25 maja w Tiranie.