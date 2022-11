Po 1 listopada jedynie posiadacze biletów na jeden z meczów mundialu mogą wjechać do Kataru, a towarzyszyć im może maksymalnie trzech zaproszonych gości. Muszą oni uiścić opłatę w wysokości 500 riali katarskich (140 euro), z wyjątkiem dzieci poniżej 12. roku życia.

Bilet na spotkanie nie będzie wymagany przy wjeździe do kraju po zakończeniu fazy grupowej, czyli od 2 grudnia. Jednak poza wspomnianą już opłatą obowiązkowa będzie także rejestracja online w celu uzyskania karty Hayya, która działa jak wiza.

Innym warunkiem, aby wjechać do Kataru dla wszystkich, którzy są tam spędzić więcej niż 24 godziny, było wykazanie się zarezerwowanym noclegiem na oficjalnej platformie organizatorów lub na innej stronie.

Spożywanie alkoholu jest legalne dla Niemuzułmanów powyżej 21. roku życia, ale jest ściśle regulowane. Zabronione jest przewożenie go w bagażu, nawet zakupionego w strefie bezcłowej. Mieszkańcy mogą go kupić w dedykowanym sklepie, który nie jest jednak otwarty dla turystów. Kibice mogą się napić w większości międzynarodowych hoteli, gdzie piwo lub kieliszek wina mogą kosztować ok. 10 euro, a drink ponad 15.

Stoiska z piwem będą otwarte też wokół stadionów od trzech godzin do 30 minut przed rozpoczęciem meczów. Po ostatnim gwizdku otworzą się ponownie na godzinę. W głównej Strefie Kibica FIFA spożywanie alkoholu będzie możliwe dopiero od godziny 18.30 czasu lokalnego. W innych strefach - niektóre z nich będą płatne - zasady będą się różnić. Narkotyki są nielegalne.

Za posiadanie nawet niewielkich ilości narkotyków można się spodziewać surowych sankcji w postaci pozbawienia wolności, grzywny lub deportacji - doprecyzowała ambasada Wielkiej Brytanii.

Ambasada Stanów Zjednoczonych rekomenduje również weryfikację legalności przewożonych ze sobą leków medycznych, szczególnie silnych stymulantów i środków przeciwbólowych oraz podróżowanie z receptami.

Rekomenduje się także nie przywożenie wieprzowiny ani produktów, które mogą być "odbierane jako pornografia" (filmy, zabawki erotyczne).

Wszystkim kobietom zaleca się jednak skromne ubranie w miejscach publicznych, zakrywające ciało od ramion do kolan. Zasada ta obowiązuje również w budynkach urzędowych, nie musi być natomiast przestrzegana w miejscach odwiedzanych przez emigrantów. Ze względu na temperaturę (od 15 do 30 stopni Celsjusza) i korzystanie z klimatyzacji zaleca się także zabranie ciepłych ubrań.

Seks pozamałżeński jest zabroniony, ale służby zdrowia nie będą pytać kobiet potrzebujących leczenia czy są zamężne, nawet jeśli są w ciąży.

Ambasady zalecają, aby ofiary napaści na tle seksualnym skontaktowały się najpierw z konsulatem, zanim zgłoszą się do katarskich władz.

Pomimo przepisów, które kryminalizują stosunki seksualne osób tej samej płci, strona karty Hayya zapewnia, że "nie ma ograniczeń" uniemożliwiających "niezamężnym znajomym różnej płci lub par (w tym LGBTQ+) przebywanie w tym samym pokoju".

Prywatność w Katarze jest powszechnie szanowana – zauważa brytyjska ambasada. Ostrzega jednak, podobnie jak organizatorzy, że publiczne okazywanie uczuć, bez względu na płeć czy orientację seksualną, może być uznane za obraźliwe.

Działania takie, jak protesty, zgromadzenia dużych grup, nawracanie religijne lub popieranie ateizmu i wypowiedzi krytyczne wobec rządu Kataru lub Islamu mogą być ścigane karnie – podkreśliła ambasada USA.

FIFA powtarza, że tęczowe flagi są mile widziane na stadionach, ale Katar wzywa do ostrożności na zewnątrz.

Zabronione jest również fotografowanie osób bez ich zgody, instytucji rządowych i wojskowych oraz placów budowy, podobnie jak wyrzucanie śmieci i plucie na ulicę.

Bezpłatny transport publiczny

Główne centrum konsularne będzie otwarte do 25 grudnia od 10 do 22 w centralnej dzielnicy West Bay, poza stacją metra DECC. Katar, który "spodziewa się korków", zaleca odwiedzającym korzystanie z transportu publicznego, który jest bezpłatny dla posiadaczy biletów z kartą Hayya. Metro - dojeżdżające do pięciu z ośmiu stadionów - będzie otwarte od 6 rano do 3 w nocy, z wyjątkiem piątku, kiedy to rozpocznie kursy dopiero o 9. Zwiększony zostanie ruch autobusów, aby dotrzeć do stadionów, lotnisk, niektórych obiektów noclegowych i głównych Stref Kibica.

Dostępne będą również taksówki. Na niektórych drogach pasy są zarezerwowane dla autobusów, taksówek, pojazdów medycznych i służbowych. Ci, którzy korzystają z nich bez zezwolenia, ryzykują grzywną w wysokości 500 riali katarskich (140 EUR).

Nie jest również wymagane pobieranie aplikacji do śledzenia Ehteraz, wymaganej jedynie przez placówki służby zdrowia.

Aby dostać się do Kataru nie są wymagane szczepienia, testy PCR czy antygenowe, nie ma również konieczności wykonywania badania na miejscu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ma się objawy lub dzień po kontakcie z chorym. Każdy, kto uzyska wynik pozytywny, będzie musiał poddać się izolacji przez pięć dni, a przez kolejne pięć nosić maskę.

Wszystkie szpitale, centra medyczne, kliniki i apteki są dostępne dla turystów, a pomoc w nagłych wypadkach w szpitalach publicznych jest bezpłatna dla posiadaczy karty Hayya. Numer telefonu alarmowego w Katarze to 999, a konkretna infolinia medyczna będzie dostępna pod numerem 16000.