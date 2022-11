Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, nie ma kontuzji. Jesteśmy przekonani co do ustawienia i składu, w jakim zagramy. Dziś wieczorem na odprawie dowiedzą się piłkarze. Chcę, żeby mieli czystą głowę i wiedzieli, kto gra. Tak, aby mogli skupić się już na samym występie - powiedział selekcjoner podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w centrum medialnym FIFA.

Jak dodał, przy układaniu składu kierował się występami swoich podopiecznych w meczach ligowych.

Musimy reagować na różne zmiany. Przy ustalaniu składu braliśmy pod uwagę to, kto obecnie występuje w klubach - podkreślił Michniewicz.

Stać nas na wyjście z grupy. Oczywiście pod pewnymi warunkami, które musimy spełnić - dodał.

Początek wtorkowego meczu w Dausze o godz. 17 czasu polskiego. Cztery dni później biało-czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską w Ar-Rajjan, 30 listopada z Argentyną w Dausze.MŚ