Wtorkowa porażka przerwała serię 36 zwycięstw z rzędu argentyńskiej kadry.

Reklama

"Ta grupa piłkarzy jeszcze nigdy nie była w takiej sytuacji. Minęło trochę czasu, odkąd ponieśliśmy tak dotkliwą porażkę, nie spodziewaliśmy się, że tak rozpoczniemy turniej" - przyznał Messi.

Największy gwiazdor "Albicelestes", dla którego to już piąty mundial, strzelił jedynego gola dla swojej ekipy we wtorkowym spotkaniu, wykorzystując rzut karny w 10. minucie. Trzy pozostałe bramki, które padły dla Argentyny, były ze spalonych.

"Po pięciu minutach i serii błędów, które popełniliśmy, przegrywaliśmy 1:2 i później było nam już bardzo trudno. Straciliśmy organizację i zaczęliśmy po prostu odbijać piłkę między sobą" - dodał napastnik.

Reklama

Przyznał on jednak, że gra rywali nie zaskoczyła jego reprezentacji.

"Wiedzieliśmy, że to drużyna, która zagra tak, jak im pozwolimy. Nie zaskoczyli nas, wiedzieliśmy, na co ich stać" - podkreślił lider argentyńskiej reprezentacji.

Przed Argentyńczykami jeszcze dwa spotkania grupy C - z Meksykiem, a następnie z Polską. Nie mają już oni miejsca na potknięcia.

"Oczywiście teraz musimy wygrać lub wygrać. Na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby naprawić to, co zrobiliśmy źle i wrócić do naszych korzeni. Wszystko jest w porządku, chociaż oczywiście boli nas ten wynik, jesteśmy rozgoryczeni. Ludzie muszą zaufać, że ta drużyna ich nie zawiedzie i że damy z siebie wszystko w dwóch kolejnych meczach. Graliśmy już w takich spotkaniach wcześniej i dobrze nam pójdzie" - zapewnił Argentyńczyk.

"Teraz nadszedł czas, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni niż wcześniej, żebyśmy pokazali jak mocni jesteśmy" - zapowiedział Messi.

Argentyńczycy zagrają z Meksykiem w sobotę.