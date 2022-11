W popularniej w Japonii religii Shinto, opartej na mitologii, Yatagarasu to trójnogi czarny kruk, ptak bogini słońca Amaterasu. Inicjatywa arcykapłana świątyni Shinto w Toyamie wynika też z faktu, że symbol ten znajduje się m.in. w herbie japońskiej federacji i na reprezentacyjnych strojach.

Reklama

Półmetrowy posąg z brązu w sali modlitewnej tej świątyni jest od 2012 roku. Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu wierni byli proszeni, by na koszulce, która później trafiła na rzeźbę, pisać życzenia dla piłkarzy.

Według lokalnych kapłanów, po zwycięstwie w pierwszym występie nad Niemcami 2:1 liczba pielgrzymów do świątyni w Toyamie podwoiła się. Później przyszła jednak porażką z Kostaryką 0:1 i teraz do awansu konieczne może okazać się zwycięstwo nad prowadzącą się w grupie E Hiszpanią, o co wierni m.in. mają się modlić w czwartek.