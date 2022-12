To nie był Covid-19. To wirus, który krążył w hotelowym powietrzu. Nie wszyscy, ale niektórzy, piłkarze go złapali - wyjaśnił Tami na środowej konferencji prasowej.

Dyrektor sportowy rozwiał tym samym obawy o ognisko koronawirusa podczas mundialu, po tym jak Szwajcarzy mieli kontakt z Portugalią, która zakwalifikowała się do ćwierćfinału. W sobotę zmierzy się z reprezentacją Maroka.

Od początku turnieju wielu graczy szwajcarskiej reprezentacji zmagało się z przeziębieniem. We wtorek wieczorem trener Murat Yakin przywołał przypadki Silvana Widmera - "zbyt chorego", by mógł grać, ofiarę "gorączki" i "innych objawów przeziębienia", a także Fabiana Schaera, który został zmieniony, bo "nie miał siły podczas meczu" i Nico Elvediego, również nie gotowego w stu procentach.

Brakowało nam świeżości. Niestety mieliśmy wielu chorych lub cierpiących zawodników, a rywale byli od nas mocniejsi, świeżsi. Zapłaciliśmy cenę za straconą energię w trzech wcześniejszych meczach - powiedział szkoleniowiec we wtorek po porażce z Portugalią.

Byliśmy świadomi tego problemu (wirusa w hotelu - PAP) i przedstawiliśmy rekomendacje zespołowi. Na początku nie sprawiało to kłopotów. Oczywiście musimy jednak przeanalizować, czy mogliśmy coś zrobić lepiej, żeby wprowadzić zmiany w przyszłości - dodał Tami.