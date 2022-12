Pierwsze minuty meczu były spokojne, żadna ze stron nie potrafiła stworzyć dogodnej okazji do zdobycia bramki. Pierwsi śmielej zaatakowali Argentyńczycy, a opłaciło im się to w 34. minucie.

Reklama

Wówczas potężnym strzałem rzut karny na gola zamienił Lionel Messi. Chwilę wcześniej chorwacki bramkarz Dominik Livakovic sfaulował w polu karnym Juliana Alvareza.

To był 11. gol Messiego w historii jego występów na mistrzostwach świata. Został najskuteczniejszym w dziejach Argentyńczykiem, a także awansował na szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Zajmuje je ex aequo z Węgrem Sandorem Kocsisem i Niemcem Juergenem Klinsmannem. Prowadzi urodzony w Opolu piłkarz reprezentacji Niemiec Miroslav Klose z dorobkiem 16 goli.

Dla Messiego był to również 25. w karierze mundialowy występ. Tym samym wyrównał rekord Niemca Lothara Matthaeusa. W finale będzie miał okazję poprawić to osiągnięcie.

Reklama

Livakovic był bohaterem Chorwatów w 1/8 finału i w ćwierćfinale, kiedy zespół z Bałkanów po karnych wyeliminował najpierw Japonię, a potem Brazylię. Zatrzymać Argentyny już jednak nie zdołał.

Reklama

Pięć minut później "Albicelestes" podwyższyli prowadzenie. Odważną, przebojową akcją popisał się Alvarez. Napastnik Manchesteru City, po rzucie rożnym dla Chorwacji, dopadł do piłki w okolicy linii środkowej i przebiegł z nią pół boiska. Wybić mu jej nie zdołali ani Josip Juranovic, ani Borna Sosa i pokonał Livakovica.

W drugiej połowie ekipa z Ameryki Południowej kontrolowała wydarzenia na boisku skutecznie neutralizując ofensywne poczynania Chorwatów. W dodatku skutecznie wyprowadzoną kontrą ostatecznie zamknęli mecz.

W 69. minucie w roli głównej ponownie wystąpili Messi oraz Alvarez. Ten pierwszy popisał się indywidualną akcją i tak dograł młodszemu koledze z drużyny, że jedyne co mu pozostało to dołożyć nogę, aby wpakować piłkę do siatki.

W środę w drugim półfinale broniąca tytułu Francja zagra z Marokiem.

Argentyna - Chorwacja 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Lionel Messi (34-karny), 2:0 Julian Alvarez (39), 3:0 Julian Alvarez (69)

Żółta kartka - Argentyna: Cristian Romero, Nicolas Otamendi. Chorwacja: Dominik Livakovic, Mateo Kovacic

Sędzia: Danielo Orsato (Włochy)

Widzów: 88 966

Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (86. Juan Foyth), Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul (74. Exequiel Palacios), Enzo Fernandez, Leandro Paredes (62. Lisandro Martinez), Alexis Mac Allister (86. Joaquin Correa) - Lionel Messi, Julian Alvarez (74. Paulo Dybala)

Chorwacja: Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (46. Mislav Orsic) - Luka Modric (81. Lovro Majer), Marcelo Brozovic (50. Bruno Petkovic), Mateo Kovacic - Mario Pasalic (46. Nikola Vlasic), Andrej Kramaric (72. Marko Livaja), Ivan Perisic