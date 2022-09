Początek spotkania był wyrównany, jednak szybko inicjatywę przejęli Słoweńcy, pewnie wygrywając dwie partie. Dominowali oni głównie w polu serwisowym, pomagały im także liczne błędy rywali.

Na początku trzeciej partii Niemcy, którzy nie mieli już nic do stracenia, zaczęli jednak grać znacznie lepiej. Do końca między zespołami toczyła się zacięta, wyrównana walka. Ostatecznie górą byli podopieczni Winiarskiego, którzy wyeliminowali błędy we własnej grze i zaczęli lepiej spisywać się w ataku.

Tylko na tyle było ich stać - w czwartym secie Słoweńcy powrócili do skutecznej gry i zakończyli spotkanie wygraną 3:1. Ich ćwierćfinałowego rywala wyłoni poniedziałkowe starcie Holandii z Ukrainą.