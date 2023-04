Czwarty mecz ćwierćfinałowy:

Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:23, 23:25, 19:25, 20:25)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Zaksy, która awansowała do półfinału

Projekt Warszawa: Jan Firlej, Jakub Kowalczyk, Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Kevin Tillie, Linus Weber - Damian Wojtaszek (libero) - Igor Grobelny, Mateusz Janikowski, Niels Klapwijk, Dawid Pawlun, Jurij Semeniuk, Andrzej Wrona

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Bartosz Bednorz, Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, David Smith, Aleksander Śliwka - Erik Shoji (libero) - Korneliusz Banach (libero), Bartłomiej Kluth

