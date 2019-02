Biało-czerwoni w "drużynówce" nie dali rywalom szans. Drugich Niemców wyprzedzili aż o 79,2 pkt. W nieoficjalnym indywidualnym zestawieniu niespodziewanie najlepszy okazał się Jakub Wolny, przed Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem. Dziesiąty był Dawid Kubacki. Oprócz tej czwórki w sobotę wystartują także Stefan Hula i Maciej Kot.

W klasyfikacji generalnej PŚ Stoch jest drugi. Prowadzący Japończyk Ryoyu Kobayashi ma jednak nad nim aż 431 punktów przewagi. Trzeci jest Austriak Stefan Kraft, a kolejne miejsca zajmują Żyła i Kubacki.

W Pucharze Narodów natomiast Polacy zdecydowanie prowadzą. Drugich Niemców wyprzedzają o 428 pkt.

Piątkowe kwalifikacje oraz sobotni i niedzielny konkurs wliczane są do klasyfikacji "Willingen Five". Ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną, otrzyma premię w wysokości 25 tys. euro. Przed rokiem zgarnął ją Stoch, a teraz najbliżej niej jest póki co Markus Eisenbichler. Niemiec wygrał kwalifikacje z przewagą 3,4 pkt nad Żyłą.