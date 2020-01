Wygrał Norweg Marius Lindvik przed Niemcem Karlem Geigerem.

Kubacki stanął na najniższym stopniu podium także w inauguracyjnych zawodach cyklu w Oberstdorfie.

Lubię się w takich przypadkach mylić w swojej ocenie. Wcześniej mówiłem, że Dawid niebezpiecznie obniża swój poziom, a tu dwa świetne występy! Przykro mi jednak, że nie wiedzie się Kamilowi, bo po wygranej w Engelbergu wszystko wskazywało na to, że powinien być w trójce TCS - powiedział PAP Długopolski.

Stoch zakończył noworoczny konkurs na 19. miejscu.

W każdym jego skoku widzę jakieś spięcie. Tej swobody, do której nas przyzwyczaił, brakuje zwłaszcza na progu, a to niestety wpływa negatywnie nie tylko na odległość, ale i na to jak prezentuje się w powietrzu. Trzeba jednak pamiętać, że to człowiek a nie maszyna zaprogramowana na wygrywanie. Teraz nie jest idealnie, ale jestem przekonany, że niebawem wróci do właściwej dyspozycji i jeszcze nie raz sprawi nam wielką radość - podkreślił dwukrotny olimpijczyk.

Piotr Żyła, który po pierwszej serii był ósmy, zakończył zawody na 15. miejscu. W tym momencie sezonu niezbyt równo mu się skacze, ale jeżeli tylko złapie powtarzalność, to pokaże co potrafi. A zapewniam - potrafi wiele - ocenił specjalista kombinacji norweskiej, sędzia FIS oraz szkoleniowiec.

Maciej Kot oraz Stefan Hula zakończyli konkurs w Garmisch-Partenkirchen na pierwszej serii, dzień wcześniej w kwalifikacjach odpadł Jakub Wolny.

Teraz rywalizacja przenosi się do Austrii, gdzie w sobotę gospodarzem turnieju będzie Innsbruck. Finał cyklu odbędzie się 6 stycznia w Bischofshofen.