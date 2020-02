Prowadzi Stefan Kraft - 172 300 CHF, czyli ok. 689 tys. zł, który w sobotę w rumuńskim Rasnovie wygrał konkurs PŚ, a w piątek na tej samej skoczni był trzeci. Prowadzący także w klasyfikacji generalnej Austriak w zestawieniu finansowym wyprzedza Niemca Karla Geigera - 152 800 CHF (ok. 611 tys. złotych) oraz Kubackiego.

Kubacki dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wyniki w PŚ.

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje siódmą pozycję - 94 550 CHF, a dziewiąty jest Piotr Żyła - 68 100 CHF.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich w sezonie 2019/20 (po 25 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 172 300 (ok. 689 tys.)

2. Karl Geiger (Niemcy) 152 800 (ok. 611 tys.)

3. Dawid Kubacki 147 500 (ok. 556 tys.)

...

7. Kamil Stoch 94 550 (ok. 378 tys.)

9. Piotr Żyła 68 100 (ok. 272 tys.)

29. Jakub Wolny 17 750 (ok. 71 tys.)

42. Maciej Kot 3 700 (ok. 15 tys.)

45. Stefan Hula 3 100 (ok. 12 tys.)

51. Aleksander Zniszczoł 1 750 (ok. 7 tys.)

61. Klemens Murańka 800 (ok. 3,2 tys.)