Początkowo w Lahti planowano rozegrać dwa konkursy - w sobotę i niedzielę. Ten dodatkowy piątkowy zostanie przeprowadzony za zawody 1 grudnia w Kuusamo, które nie odbyły się z powodu złej pogody.

Tym razem aura nie powinna sprawić organizatorom większych problemów. Prognoza na cały weekend przewiduje w dzień w Lahti temperaturę w granicach od minus 6 do minus 10 st. C. W nocy może spadać do minus 15 st. C. Nie będzie silnych wiatrów utrudniających przeprowadzenie zawodów.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Dawid Kubacki. Triumfator 68. Turnieju Czterech Skoczni zajmuje trzecią lokatę. Piąty jest Kamil Stoch, a dziesiąty Piotr Żyła. Biało-Czerwoni zajmują także czwartą pozycję w Pucharze Narodów.

W Finlandii start zapowiadają wszyscy czołowi zawodnicy tegorocznego sezonu z liderem klasyfikacji generalnej Austriakiem Stefan Kraft - 1433 punkty, który ma 118 pkt przewagi nad drugim Niemcem Karlem Geigerem. Trzeci Kubacki zgromadził dotychczas 1067 pkt, czwarty Japończyk Ryoyu Kobayashi - 1045, a piąty Kamil Stoch - 828.

W piątek kwalifikacje zaplanowano na godz. 16, dwie godziny wcześniej rozpocznie się oficjalny trening. Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 17.30.

Po piątkowym konkursie trener Michal Dolezal poda skład biało-czerwonych na sobotnie zawody drużynowe.