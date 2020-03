To ma być jubileuszowy, tysięczny konkurs indywidualny. W poprzednim, 999. także w Lahti, zwyciężył lider cyklu Stefan Kraft.

Austriak ostatnio jest w wyśmienitej formie. Na podium stał w ośmiu z dziewięciu minionych konkursów, a cztery z nich wygrał. Nad drugim Niemcem Karlem Geigerem ma 138 punktów przewagi.

Do zakończenia cyklu 2019/20 pozostało już tylko pięć indywidualnych startów, co oznacza, że praktycznie już tylko ci dwaj skoczkowie liczą się w walce o Kryształową Kulę. Trzeci Kubacki traci bowiem do lidera aż 426 pkt.