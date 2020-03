W oficjalnym komunikacie Słoweński Związek Narciarski potwierdził, że jest w stałym kontakcie z federacją międzynarodową (FIS), która nadzoruje przygotowania do mistrzostw.

Podkreślono także, że organizatorzy przygotowują się, aby w czasie trwania imprezy w strefie przygranicznej z Austrią i Włochami podjąć wszelkie niezbędne i możliwe środki ostrożności związane z epidemią koronawirusa.

Będziemy regularnie przekazywać oficjalne komunikaty na temat przygotowań do imprezy. Informacje pochodzące z innych źródeł, także te o groźbie odwołania zawodów, są nierzetelne i nieprawdziwe - napisał w komunikacie rzecznik MŚ Tomi Trbovc.

Mistrzostwa w Planicy mają rozpocząć się 19 marca sesją treningową i kwalifikacjami do konkursu indywidualnego, którego cztery serie zaplanowano 20 i 21 marca. W niedzielę 22 marca w programie jest konkurs drużynowy.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ok. 70 krajach wzrosła do prawie 89 tys.

W Europie największa epidemia ma miejsce w sąsiadujących ze Słowenią Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 52 zgony.