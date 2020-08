"Jesteś utalentowanym zawodnikiem. Czy naprawdę nie mogłeś znaleźć innej drużyny? Każda twoja bramka przyniesie chlubę miastu, które oglądało, jak nasi bracia i siostry wylatują z dymem komina. Każdy, kto zamieszkuje dziś to miasto, jest winny" - napisał rabin Elchanan Poupko do kapitana reprezentacji Izraela po jego transferze do Unii Oświęcim. "Nigdy nie sądziłem, że będę musiał to powiedzieć. Dla Żyda gra w drużynie z Auschwitz jest zdradą i nożem w plecy dla milionów ludzi" - dodał rabin.

Na te zarzuty Eliezer Szerbatow odparł, że chce tworzyć nową historię, a słowa rabina są dla niego nonsensem. Przyznał, że nie można zapomnieć o przyszłości, ale trzeba iść naprzód,

Tereny tego miasta są przesiąknięte krwią moich braci i sióstr. Nic tego nie zmieni. Nigdy nie zapomnimy o ludziach, którzy zniknęli tylko dlatego, że byli Żydami. Przynoszenie chwały miastu znanemu tylko z tych historycznych wydarzeń wielu Żydów postrzega jako bardzo obraźliwe. Wczoraj rozmawiałem ze znanym człowiekiem, który przeżył Holokaust. Powiedział, że czasem się ze mną nie zgadza, ale był zaskoczony] i zapytał: "Jak ktokolwiek może grać w tym miejscu?". Nie rozumiem, jak to możliwe, że rozgrywa się tam jakiekolwiek mecze - powiedział Onetowi rabin Poupko. Jednocześnie rabin uznał też, że wielu Polaków jest winnych negowania Holokaustu. Jego bowiem zdaniem, choć wielu ludzi ratowało Żydów, to "jeszcze więcej pomagało Niemcom w ludobójstwie mojego narodu".

Sprawa tak bardzo eskalowała, że oficjalnie skomentował ją prezydent Oświęcimia. Uznał on słowa rabina za kłamliwe i zaprzeczające historii. Po stronie mieszkańców Oświęcimia stanęło także Muzeum AUschwitz. W internetowym wpisie pracownicy instytucji zarzucili rabinowi ignorowanie faktów i brak wiedzy.

Rabin na oświadczenie prezydenta miasta zareagował bardzo kontrowersyjnym wpisem. "Pierwszy raz Auschwitz skazało Żyda, ale nie na śmierć. Jestem dumny, że przecieram szlaki, prowadzące do tej zmiany. Choć nie wiem, co by się stało, gdybym pojechał tam osobiście i byłbym tam na łasce mieszkańców, czy raczej na jej braku" - napisał na swoim profilu na Twitterze.