Stadion zimowy będzie obiektem spełniającym wymagania Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF).

Reklama

„Będziemy mogli na nim organizować wszelkie imprezy na najwyższym międzynarodowym poziomie. Nie zapominamy też o osobach, które zwyczajnie lubią pojeździć na łyżwach. Będzie też miejsce na ogólnodostępną ślizgawkę dla mieszańców” – powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Obiekt będzie w stanie pomieścić 2545 kibiców. Trybuna główna obejmuje 2457 miejsc siedzących, w tym 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 20 miejsc dla im towarzyszących. Płyta lodowiska będzie miała 1800 metrów kwadratowych powierzchni (60x30 m).

W budynku znajdą się też szatnie, urządzenia odnowy biologicznej, zaplecze medyczne, pomieszczenia biurowe, gastronomia, sale konferencyjne.

Wykonawcą zostało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Ta sama firma buduje również obok stadion (120,2 mln netto) oraz halę sportową (46,8 mln netto).

„Będziemy mocno naciskali, aby wykonawca skrócił czas realizacji inwestycji do 19 miesięcy. To pozwoliłoby na oddanie obiektu do użytku wraz ze stadionem oraz parkingami i całym zagospodarowaniem terenu” - zaznaczyła prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego Karina Skowronek.

Stare lodowisko, na którym cały czas swoje mecze rozgrywają hokeiści ekstraligowego Zagłębia zostanie wyburzone.