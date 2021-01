Zawody w Garmisch-Partenkirchen były bardzo udane nie tylko dla Kubackiego. Piotr Żyła i Kamil Stoch zajęli trzecie i czwarte miejsce. Polaków rozdzielił Norweg Halvor Egner Granerud, który prowadzi w klasyfikacji generalnej.

Andrzej Stękała ukończył konkurs na 10. pozycji, a Klemens Murańka - na 22. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot, którzy z identyczną notą zostali sklasyfikowani ex aequo na 35. miejscu.

W tym samym składzie biało-czerwoni wystąpią w kwalifikacjach do trzeciego konkursu w Innsbrucku.

W czołówce klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zrobiło się bardzo ciasno, a Kubacki zgłosił aspiracje do końcowego triumfu. Jego straty do lidera zmniejszyły się z 26,8 pkt po konkursie w Oberstdorfie do 8,6 pkt. Stocha - dwukrotnego triumfatora TCS - od Norwega dzieli 6,7 pkt. Między nimi jest jeszcze najlepszy na inaugurację imprezy Karl Geiger. Niemiec, mistrz świata w lotach, podobnie jak Kubacki niedawno został ojcem.

"To nie jest łatwa skocznia. Jesteśmy zmotywowani i będziemy walczyć" - powiedział Geiger o następnych zawodach.

W Innsbrucku ma wystąpić rekordzista pod względem liczby wygranych konkursów Pucharu Świata (53) Gregor Schlierenzauer. Decyzją szkoleniowca Andreasa Widhoelzla zabrakło go w obu zawodach TCS w Niemczech. 30-letni Tyrolczyk nie zwyciężył w PŚ od grudnia 2014 roku.

Kwalifikacje mają rozpocząć się o godz. 13.30.