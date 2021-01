Diggins wyprzedziła w niedzielę rodaczkę Rosie Brennan, liderkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata o 5,6 s, a Szwedkę Fridę Karlsson o 10,7.

Tego dnia z Polek - poza Marcisz - startowała jeszcze Weronika Kaleta, która zajęła 55., ostatnie miejsce.

Teraz rywalizacja w TdS przeniesie się do Włoch - najpierw do miejscowości Dobbiaco (Toblach), a następnie do Val di Fiemme.