26-letnia Polka ma najlepszy okres w karierze, chociaż powróciła do rywalizacji po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. W tym sezonie już po raz szósty zdobyła pucharowe punkty, tyle samo razy co we wszystkich wcześniejszych startach.

W sobotę w pierwszym gigancie w Kranjskiej Gorze była 10., co jest jej najlepszym wynikiem w tej konkurencji. Pod koniec listopada zajęła dziewiąte miejsce w slalomie równoległym, co z kolei jest jej najlepszym rezultatem w PŚ. Obecnie jest 28. w klasyfikacji generalnej PŚ i 14. w jej koronnym slalomie gigancie.

W niedzielę Polka na półmetku zajmowała 10. miejsce, ze stratą 1,71 do prowadzącej Amerykanki Mikaeli Shiffrin. Na początku drugiego przejazdu popełniła jednak błąd, i chociaż szybko zdołała odzyskać rytm jazdy, to kosztowało ją to trochę czasu.

Bassino wyprzedziła o 0,66 trzecią w sobotę Szwajcarkę Michelle Gisin i o 0,73 Słowenkę Metę Hrovat. Gąsienica-Daniel straciła do Włoszki 3,06. Shiffrin w drugim przejeździe uzyskała dopiero 15. rezultat, spadła na szóste miejsce i musi jeszcze poczekać na 69. zwycięstwo w karierze.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymała 10. w niedzielę Słowaczka Petra Vlhova, ale ma już tylko 60 punktów przewagi nad Gisin. Zdecydowaną liderką punktacji slalomu giganta jest Bassino.

wyniki: 1. Marta Bassino (Włochy) 2.18,06 (1.10,72/1.07,34) 2. Michelle Gisin (Szwajcaria) 2.18,72 (1.10,86/1.07,86) 3. Meta Hrovat (Słowenia) 2.18,79 (1.11,28/1.07,51) 4. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 2.19,20 (1.11,69/1.07,51) 5. Tessa Worley (Francja) 2.19,31 (1.11,38/1.07,93) 6. Mikaela Shiffrin (USA) 2.19,33 (1.10,42/1.08,91) ... 11. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2.21,12 (1.12,13/1.08,99) klasyfikacja generalna PŚ: 1. Petra Vlhova (Słowacja) 775 pkt 2. Michelle Gisin (Szwajcaria) 715 3. Marta Bassino (Włochy) 623 4. Mikaela Shiffrin (USA) 565 5. Katharina Liensberger (Austria) 483 6. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 472 ... 28. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 117 klasyfikacja slalomu giganta: 1. Marta Bassino (Włochy) 400 2. Michelle Gisin (Szwajcaria) 272 3. Federica Brignone (Włochy) 250 ... 14. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 84