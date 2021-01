Walka o medale ME tradycyjnie odbywa się w przerwie między rundą Pucharu Świata i mistrzostwami globu. W niedzielę zakończyła się rywalizacja w Anterselvie, w której Polacy nie zachwycili, za to wcześniej, w Oberhofie, szóste miejsce w biegu na dochodzenie zajęła Monika Hojnisz-Staręga. To był jej najlepszy występ tej zimy.

"Kiedy czujesz, że jesteś w stanie rywalizować z najlepszymi, ogarnia Cię pewnego rodzaju spokój i ulga. Rośnie wiara w wykonaną pracę, a przede wszystkim wzrasta wiara w samego siebie" - skomentowała wówczas najlepsza obecnie polska biathlonistka.

W mistrzostwach Europy tradycyjnie nie startuje światowa czołówka, która skupia się na treningach przed MŚ. Z "głośniejszych" nazwisk do zawodów zgłosili się m.in. Czech Michal Krcmar, Norweg Erlend Bjoentegaard, Niemka Franziska Hildebrand, była biegaczka narciarska Szwedka Stina Nilsson czy Ukrainka Wita Semerenko.

Dla biało-czerwonych impreza w Dusznikach-Zdroju jest elementem tych przygotowań, dlatego wystartują najlepsi w kraju. Obok Hojnisz-Staręgi zaprezentują się także m.in. Kamila Żuk, Magdalena Gwizdoń i Kinga Zbylut, a wśród mężczyzn m.in. Grzegorz Guzik i Andrzej Nędza-Kubiniec. Z powodów zdrowotnych zabraknie Łukasza Szczurka.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Magdalena Kijanka zapewniła, że choć wyzwanie organizacyjne w dobie pandemii COVID-19 jest duże, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mimo dodatnich temperatur nie zabraknie także śniegu, który został wyprodukowany sztucznie.

"Jeżeli nie przydarzy się jakiś kataklizm, nic nie zagrozi mistrzostwom" – powiedziała PAP Kijanka.

Na środę zaplanowano biegi indywidualne na 15 km kobiet i 20 km mężczyzn, czwartek będzie dniem przerwy. Później odbędą się jeszcze sprinty, biegi na dochodzenie, supermikst oraz sztafeta mieszana.

Program ME w biathlonie: środa, 27 stycznia bieg indywidualny na 15 km kobiet (godz. 10.30) bieg indywidualny na 20 km mężczyzn (14.15) piątek, 29 stycznia sprint na 7,5 km kobiet (10.30) sprint na 10 km mężczyzn (14.00) sobota, 30 stycznia bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (10.30) bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (13.00) niedziela, 31 stycznia supermikst (10.30) sztafeta mieszana 4x6 km (13.00) Skład reprezentacji Polski: kobiety Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice), Magdalena Gwizdoń (BLKS Żywiec), Kinga Zbylut, Joanna Jakieła, Karolina Pitoń, Anna Mąka (wszystkie BKS WP Kościelisko) mężczyźni Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Przemysław Pancerz, Wojciech Filip (obaj AZS AWF Wrocław), Andrzej Nędza-Kubiniec, Wojciech Skorusa, Tomasz Jakieła, Marcin Szwajnos (wszyscy BKS WP Kościelisko)