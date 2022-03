Po pierwszym przejeździe Gąsienica-Daniel zajmowała 14. miejsce ze sporą stratą do prowadzącej Vlhovej. W drugim Polka uzyskała piąty czas, co pozwoliło jej awansować o cztery pozycję. Do Słowaczki, która odniosła 26. pucharowe zwycięstwo w karierze, straciła 2,70.

Reklama

Bardzo interesująco zapowiada się walka o małą Kryształową Kule w slalomie gigancie. Do zakończenia sezonu pozostały już tylko finałowe zawody w Courchevel/Meribel, a mistrzyni olimpijska w tej konkurencji Szwedka Sara Hector ma tylko pięć punktów przewagi nad Francuzką Tessą Worley oraz 51 nad Shiffrin. Szwedka w środę po pierwszym przejeździe była trzecia, ale w drugim wypadła z trasy. Gąsienica-Daniel w punktacji swojej koronnej konkurencji zajmuje dziewiąte miejsce.

W klasyfikacji generalnej PŚ Shiffrin ma 77 punktów przewagi nad Vlhovą. Gąsienica-Daniel jest 33.

Wyniki:



1. Petra Vlhova (Słowacja) 2.32,59 (1.14,80/1.17,79)

2. Marta Bassino (Włochy) strata 1,24 (1.14,83/1.19,00)

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1,70 (1.15,59/1.18,70)

4. Tessa Worley (Francja) 1,91 (1.15,40/1.19,10)

5. Ricarda Haaser (Austria) 1,93 (1.16,46/1.18,06)

6. Franziska Gritsch (Austria) 2,28 (1.18,22/1.16,65)

...

10. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,70 (1.17,33/1.17,96)



Klasyfikacja generalna (po 32 z 37 zawodów):



1. Mikaela Shiffrin (USA) 1216

2. Petra Vlhova (Słowacja) 1139

3. Federica Brignone (Włochy) 931

4. Sofia Goggia (Włochy) 851

5. Sara Hector (Szwecja) 742

6. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 695

...

33. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 234

108. Magdalena Łuczak (Polska) 11



Klasyfikacja slalomu giganta (po 8 z 9 zawodów):



1. Sara Hector (Szwecja) 522

2. Tessa Worley (Francja) 517

3. Mikaela Shiffrin (USA) 471

...

9. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 187

47. Magdalena Łuczak (Polska) 11