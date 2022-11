Hert zdobył bramkę w 41. minucie. W tym momencie goście prowadzili 5:2.

Zryw "Gwiazd" pozwolił jedynie na zmniejszenie rozmiarów porażki. Była to pierwsza wygrana Sharks od 27 października i dopiero czwarta zanotowana w 16 meczach. Bramkarz James Reimer miał 25 obron i przy okazji zakończył osobistą serię czterech porażek.

Napastnik "Rekinów" Logan Couture zaliczył tzw. hat-tricka Gordiego Howe'a. Kanadyjczyk zdobył bramkę, miał asystę i otrzymał karę za walkę z Jamiem Bennem.

Mats Zuccarello jako jedyny zaliczył trafienie i jego Minnesota Wild skromnie wygrała 1:0 na wyjeździe z Seattle Kraken.

Do sukcesu przyczynił się również bramkarz Marc-Andre Fleury, który obronił 28 strzałów i po raz pierwszy w sezonie, a po raz 72. w karierze zachował czyste konto. Dzięki temu samotnie dzierży 12. miejsce w historii NHL. Dla 37-letniego Fleury'ego to 19. sezon w karierze, a na koncie ma 526 zwycięstw co w statystykach wszech czasów zapewnia mu trzecią pozycję.

W Waszyngtonie Capitals rozprawili się 5:1 z Tampa Bay Lightning. Sonny Milano popisał się hat-trickiem. Przy jednej z bramek asystował John Carlson, który po 6-meczowej absencji zanotował 600. punkt w karierze.