W wieku 25 lat Odermatt jest już na szczycie - oprócz olimpijskiego złota zdobył w 2022 r. Kryształową Kulę. W tym sezonie spisuje się równie znakomicie.

W sobotę wygrał slalom gigant w Val d'Isere Pucharu Świata, odnosząc 14. pucharowe zwycięstwo. To pozwoliło mu umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Szwajcar prowadzi także z kompletem punktów w klasyfikacji tej konkurencji.

Alpejczyk wspomniał o tegorocznych spotkaniach z niezwykłym tenisistą.

Spotkałem się z nim dwa razy w tym roku, raz podczas sesji zdjęciowych, raz podczas Pucharu Lavera, choć tylko przez minutę lub dwie. To miłe, że znowu byłem z nim w kontakcie. Wiele się od niego nauczyłem i ciągle mogę się uczyć, przede wszystkim, by być tak pokornym jak on. Tak, cały czas jest wielką inspiracją dla mnie. To po prostu miły facet - powiedział Odermatt w wywiadzie na stronie Olympics.com.

To właśnie meczem w Pucharze Lavera, 24 września w Londynie, wielki Federer zakończył wspaniałą karierę. W swym ostatnim meczu, grając w parze z inną gwiazdą światowego tenisa - Rafaelem Nadalem, doznał porażki z amerykańskim deblem Jack Socki, Frances Tiafoe.

W ostatnich dwóch latach Federer przeszedł trzy operacje kolana. Jego ostatnim meczem o stawkę był ćwierćfinał Wimbledonu 2021, w którym przegrał z Hubertem Hurkaczem. 41-letni Szwajcar osiem razy triumfował w Wimbledonie (2003-07, 2009, 2012, 2017), sześć w Australian Open (2004, 2006-07, 2010, 2017-18), pięć w US Open (2004-08) i raz we French Open (2009).