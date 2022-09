Jesteśmy wielką i silną nacją narciarska i w obecnej sytuacji jest to kwestia wartości, jakie wyznajemy. Nie możemy rywalizować z reprezentantami krajów, które prowadzą wojnę, jakby nic się nie stało. Rozważamy taką decyzje bardzo poważnie - powiedział przewodniczący komitetu d/s biegów narciarskich przy NSF Torbjoern Skogstad agencji NTB.

Nie będą siedzieć z "nimi" przy stole

NSF zdecydowała się też nie uczestniczyć w żadnym spotkaniu FIS, w którym będą brali udział działacze z Rosji i Białorusi.

Sankcje - jak się dowiedzieliśmy od FIS - dotyczą tylko sportowców, a sport to przecież również działacze, więc nie będziemy w żadnym wypadku siedzieć z nimi przy wspólnym stole - powiedziała prezes NSF Tove Moe Myrgaug.

Decyzja pod koniec października

Decyzja o ewentualnym dopuszczeniu do startu w PŚ i MŚ Rosjan i Białorusinów ma zapaść podczas spotkania FIS 22 października.

Wtedy podejmiemy ostateczne decyzje. W grę wchodzi bojkot również w sytuacji, kiedy ci sportowcy zostaną dopuszczeni do startu pod neutralną flagą, jak to dzieje się w tenisie i w kolarstwie. To według nas jest tylko kamuflażem - zaznaczył Skogstad.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy odbędą się w dniach 21 lutego - 5 marca 2023 roku.

Zbigniew Kuczyński