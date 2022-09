Stacja posiada prawa do transmisji przyszłorocznych mistrzostw świata w Planicy oraz w 2025 roku w norweskim Trondheim.

Cieszę się zwłaszcza na Trondhem, ponieważ pochodzę z tego regionu i w tych mistrzostwach rozważałam nawet start, lecz jednak przeważyły plany prywatne - powiedziała biegaczka.

Pomimo to czuję się w niecodzienej sytuacji. Jeszcze zimą, czyli dla mnie +wczoraj+, to mnie oceniali eksperci z NRK i ja udzielałam im wywiadów, a teraz to ja będę tą drugą stroną dla moich koleżanek - dodała.

Wyjaśniła, że po 15 latach startów w reprezentacji kraju posiada ogromną wiedzę, zwłaszcza tę zakulisową i właśnie te elementy zamierza przybliżyć norweskiej publiczności.

34-letnia biegaczka zakończyła karierę w marcu. W jej trakcie zdobyła sześć medali olimpijskich, w tym cztery złote, srebrny i brązowy. Jest 14-krotną mistrzynią świata i trzy razy wygrała Puchar Świata w punktacji generalnej, notując 80 zwycięstw indywidualnie.

Zbigniew Kuczyński