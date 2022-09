W Rosji zawrzało. Z kraju rządzonego przez Władimira Putina uciekają nie tylko mężczyźni, którzy boją się wcielenia do armii czerwonej i wysłania na front do Ukrainy. Opuściła go również córka legendarnej rosyjskiej trenerki łyżwiarstwa Figurowego - Eteri Tutberidze.

Diana Davies oraz jej partner Gleb Smolkin do tej pory na zawodach reprezentowali Rosję. Teraz to się jednak zmieni. Młodzi sportowcy uciekli z kraju, który zbrojnie napadł na Ukrainę i nie chcą już występować pod jego flagą.

Córka kontrowersyjnej "carycy"

Całej sprawie "smaczku" dodaje fakt, że Davies jest córką Eteri Tutberidze, która oprócz tego, że odnosiła wielkie sukcesy ze swoimi podopiecznymi, to znana jest z kontrowersyjnych metod treningowych. Według serwisu The Skating Lesson urodzona w USA i posiadająca amerykańskie obywatelstwo 19-latka i jej partner mają wystartować w Challenge Cup, będącym formą kwalifikacji do reprezentacji narodowej USA.

Rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z niemal wszystkich rozgrywek i zawodów międzynarodowych po agresji tego kraju na Ukrainę.