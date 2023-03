Polka traci 0,65 s do prowadzącej Amerykanki Mikaeli Shiffrin, ale tylko 0,03 z do Kanadyjki Valerie Grenier i 0,02 do Włoszki Marty Bassino.

Gąsienica-Daniel ma szansę na pierwsze w karierze podium Pucharu Świata, a Shiffrin walczy o 88. zwycięstwo. W ubiegłym tygodniu Amerykanka wyrównała, a następnie poprawiła rekord Szweda Ingemara Stenmarka z 1989 roku, który triumfował 86 razy.

Drugi przejazd rozpoczął się o godz. 12.