Szef norweskich skoków Clas Brede Brathen powiedział agencji NTB: z ręką na sercu mogę tylko powiedzieć, że w naszym środowisku wszyscy jesteśmy zjednoczeni i przejęliśmy się tą sytuacją. Trzymamy się razem pomimo granic, narodowości i pomimo wszystkiego, dlatego teraz jesteśmy z Dawidem.

Zwycięzca Pucharu Świata w punktacji generalnej i turnieju Raw Air Halvor Egner Granerud najpierw wpisał się na profilu Kubackiego w mediach społecznościowych, a później wyjaśnił swoje zaniepokojenie mediom.

O tym, że Dawid wycofał się dowiedziałem się 15 minut przed kwalifikacjami w niedzielę. Nic nie rozumiałem jednak czułem, że dzieje się coś bardzo poważnego i są wyższe powody, aby opuścić tak szybko Norwegię. Dopiero jego wpis na Instagramie uświadomił mi powagę tej sytuacji. Mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze - powiedział NTB.

Dziennik „Verdens Gang” podkreślił, że Kubacki jest jednym z najbardziej znanych skoczków narciarskich i jego nagłe wycofanie musiało mieć poważny, pozasportowy powód.

„Wiadomość o nagłym wycofaniu się Kubackiego, a później o poważnym stanie jego żony uderzyła nas jak bomba” - skomentował „Dagbladet”.

Do zakończenia rywalizacji pozostały trzy konkursy

Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata pozostały trzy konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Polak jest aktualnie wiceliderem klasyfikacji generalnej, jednak wszystko wskazuje na to, że spadnie w zestawieniu poza podium, bowiem trzeci Austriak Stefan Kraft traci do niego tylko 42 punkty, a czwarty Słoweniec Anze Lanisek 118. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Norweg Halvor Egner Granerud, który na trzy konkursy przed zakończeniem sezonu ma na koncie 2058 punktów.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w Lahti, a za dwa tygodnie w Planicy.(

Zbigniew Kuczyński